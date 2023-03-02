



Американская почта переходит на электротранспорт

Почтовая служба США (USPS) заявила во вторник, что планирует закупить 9 250 аккумуляторных электромобилей Ford E-Transit, начиная с конца этого года, а также приобрести такое же количество бензиновых моделей у материнской компании Chrysler - Stellantis.



USPS также сообщила, что заказывает более 14 000 зарядных станций для установки на своих объектах после того, как в декабре объявила, что более чем в два раза увеличит запланированные закупки электромобилей для доставки и закупит не менее 66 000 электромобилей до 2028 года.



В августе Конгресс выделил USPS $3 млрд на покупку электромобилей и зарядной инфраструктуры.



USPS заявила, что она также купит 9 250 фургонов Ram ProMaster 2023 и 2024 модельного года у Stellantis "для удовлетворения срочной потребности в транспортных средствах".



USPS сообщила, что общая сумма контрактов с Ford и Stellantis составила $1,027 млрд.