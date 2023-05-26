



Актеры "Ромео и Джульетты" проиграли иск за съемки в сексуальных сценах

Судья Лос-Анджелеса заявила, что отклонит иск о сексуальном насилии над детьми, поданный звездами фильма 1968 года "Ромео и Джульетта".



Оливия Хасси и Леонард Уайтинг утверждали, что режиссер фильма заставил их сниматься обнаженными в несовершеннолетнем возрасте.



Судья Верховного суда постановил, что сцена не была "достаточно сексуальной", чтобы отменить защиту Первой поправки.



Хасси было 15 лет на момент съемок, а Уайтингу 16.



В предварительном постановлении, опубликованном в четверг, судья Верховного суда Лос-Анджелеса Элисон Маккензи заявила, что истцы "выбирали вишенки", какие законы применимы к их делу. Она также заявила, что иск не соответствует требованиям о приостановлении срока давности за сексуальное насилие над детьми.



Адвокаты, представляющие актеров, сообщили американским СМИ, что намерены подать отдельный иск в федеральный суд. В совместном заявлении г-жа Хасси и г-н Уайтинг, которым сейчас за 70, заявили, что продолжат борьбу.



"Мы ждали справедливости 55 лет. Думаю, нам придется ждать дольше", — сказали они.



В декабре актеры подали в суд на Paramount Pictures за сексуальные домогательства и сексуальное насилие над детьми. Они утверждали, что режиссер фильма Франко Дзеффирелли заставил их сниматься обнаженными, несмотря на предыдущие заверения, что им не придется этого делать.

