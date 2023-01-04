



Актеры “Ромео и Джульетты” подали иск за съемки в сексуальных сценах

71-летняя Оливия Хасси и 72-летний Леонард Уайтинг в пятницу подали иск в Верховный суд Санта-Моники в Калифорнии, обвинив Paramount Pictures в сексуальных домогательствах, мошенничестве, сексуальном насилии и умышленном причинении эмоционального стресса.



Фильм был выпущен в 1968 году и получил признание критиков, а Дзеффирелли был номинирован на премию Оскар за лучшую режиссуру.



Британцы Хасси и Уайтинг утверждают, что Дзеффирелли уверил их, что в фильме не будет обнаженных сцен. Однако в последний день съемок режиссер сказал, что фильм “провалится”, если они не исполнят сцену обнаженными.



“То, что им сказали, и то, что было на самом деле, – совершенно разные вещи”, сказал в своем заявлении Тони Мариноцци, бизнес-менеджер актеров. “Они доверяли Франко, он был их другом”.



В иске утверждается, что пара была снята обнаженной без их ведома, и теперь актеры требуют возмещения ущерба, который “предположительно превышает 500 миллионов долларов”.



По словам актеров, Дзеффирелли показал им, где будет размещена камера, но что уверил их, что никакая нагота не будет снята или опубликована.

Хасси и Уайтинг думали, что “у них не было другого выбора, кроме как сниматься обнаженными”.



Соломон Гресен, поверенный пары, сказал, что актеры “были очень маленькими наивными детьми 60-х, которые не понимали, что происходит”.



Хасси и Уайтинг заявили, что сцена причинила им долгосрочную финансовую, физическую и эмоциональную боль. Фильм также стоил им “пожизненной потери заработка и возможности трудоустройства”.



“Внезапно они стали знамениты на таком уровне, которого даже не ожидали, и вдобавок они подверглись насилию таким образом, что они не знали, как с этим бороться”, – сказал Гресен, поверенный пары.



Сумма в 500 миллионов долларов,заявленная в иске, соответствует кассам, собранным фильмом с момента выхода на экраны в 1968 году. Иск основан на законе Калифорнии, который временно приостановил действие срока давности по искам о сексуальном насилии над детьми.