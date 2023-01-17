



$ 65 млрд клиентских средств FTX были потрачены на самолёты и вечеринки

Суд по делам о банкротстве в Делавэре, США, выяснил, какой объём средств клиентов биржи FTX стал доступен связанной с ней платформе Alameda через мошенническую схему сооснователей FTX — Гэри Вана и Сэма Бэнкмана-Фрида. Размер "кредитной линии" составлял $65 млрд, показывают данные суда.



Юрист FTX Эндрю Дитрих рассказал, что с доступом к $65 млрд Alameda "покупала самолёты и недвижимость, устраивала вечеринки и вносила политические пожертвования". Часть денег также шла на "личные займы, спонсорство и инвестиции".



11 января СМИ также сообщали, что бирже удалось восстановить более $5 млрд в различных ликвидных активах, но что это за активы, откуда они и на что они пойдут — не уточнялось.