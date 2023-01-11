



Обанкротившаяся криптобиржа FTX вернула более 5 миллиардов долларов

Криптовалютная биржа FTX вернула более $5 млрд, но точный размер потерь клиентов в результате ее краха до сих пор неизвестен, заявил в среду адвокат обанкротившейся компании, основанной Сэмом Бэнкманом-Фридом. Комиссия по торговле товарными фьючерсами США оценила убытки клиентов более чем в 8 миллиардов долларов.



Компания, которая год назад была оценена в 32 миллиарда долларов, объявила о банкротстве в ноябре, и прокуратура США обвинила Бэнкмана-Фрида в организации "грандиозной" аферы, которая могла стоить инвесторам, клиентам и кредиторам миллиарды долларов.



"Мы обнаружили наличные деньги, ликвидную криптовалюту и ликвидные инвестиционные ценные бумаги на сумму более 5 миллиардов долларов", — заявил Энди Дитдерих, поверенный FTX, американскому судье по делам о банкротстве в Делавэре в начале слушаний в среду.



Дитдерих также сообщил, что компания планирует продать нестратегические инвестиции, балансовая стоимость которых составляет 4,6 миллиарда долларов.



Дитдерих сказал, что возвращенные 5 миллиардов долларов не включают активы, конфискованные Комиссией по ценным бумагам Багамских островов, где находился Бэнкман-Фрид.



По оценкам адвоката FTX, стоимость изъятых активов составляет всего 170 миллионов долларов, в то время как багамские власти оценивают их в 3,5 миллиарда долларов. По словам Дитдериха, арестованные активы в основном состоят из собственных и неликвидных токенов FTT FTX, цена которых сильно волатильна.



В среду команда юристов FTX предстала перед судом, чтобы добиться одобрения процедур продажи дочерних компаний LedgerX, Embed, FTX Japan и FTX Europe. FTX также требует одобрения судьи по делам о банкротстве США Джона Дорси в штате Делавэр на сохранение имен клиентов в секрете в течение как минимум шести месяцев.



Основатель FTX, 30 -летний Сэм Бэнкман-Фрид , был обвинен в прошлом месяце в федеральном суде Манхэттена по двум пунктам обвинения в мошенничестве и шести пунктам обвинения в сговоре и предполагаемой краже клиентских средств. Он не признал себя виновным.