



56% американцев сообщают о преследованиях или ненависти в Интернете

Антидиффамационная лига сообщает, что более половины американцев за свою жизнь сталкивались с ненавистью и притеснениями в Интернете, и их число растет.



По данным шестого ежегодного исследования ADL, среди взрослых наиболее пострадавшими от этой проблемы оказались трансгендеры (63 %), ЛГБТК+ (49 %), мусульмане (47 %) и евреи (34 %).



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По данным АДЛ, в прошлом году доля преследований подростков в возрасте 13-17 лет не изменилась и составила 50 %.



"Ненависть, которую мы видим в Интернете, не остается в сети - она причиняет реальный вред и приводит к насилию в жизни людей. Настало время всем взяться за защиту общин и групп от ненависти и преследований", - говорит Джонатан Гринблатт, генеральный директор АДЛ.



"Несмотря на многочисленные обещания онлайн-платформ, ненависть и домогательства все еще неистребимы в интернете. Политики и крупные технологические компании должны выполнить свои обязательства по борьбе с ненавистью и домогательствами в Интернете", - говорит он.





