



15 человек пострадали в результате аварии трамвая в парке развлечений

В субботу вечером 15 человек получили ранения в результате аварии трамвая в Universal Studios Hollywood, популярной киностудии и тематическом парке в округе Лос-Анджелес, сообщили власти.



Подразделения пожарной службы округа Лос-Анджелес были направлены на место происшествия в 21:05 по местному времени (1605 GMT), сообщили представители пожарной службы на платформе X, добавив, что 15 человек были доставлены в местные больницы с незначительными травмами.



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"Сегодня вечером в парке развлечений произошел инцидент с трамваем, в результате которого несколько человек получили незначительные травмы", - говорится в заявлении парка развлечений.



"Мы работаем над тем, чтобы поддержать наших гостей и разобраться в обстоятельствах, которые привели к аварии", - говорится в сообщении парка.



Последний вагон трамвая из четырех ударился о рельсы, когда спускался с холма парковочной структуры, сообщила Мария Абаль из департамента шерифа округа Лос-Анджелес, которую цитирует газета Los Angeles Times.



Абаль сообщила изданию, что возникла проблема с тормозами.

