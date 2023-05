Важней всего погода в доме: Thomas Amfibia Pet pro plus против хамсинов

Вместе с летними хамсинами к нам в дом приходят незванные гости - пыль, смог и песок. Как результат, у многих из нас возникают головные боли, краснеют глаза, дыхание затрудняется и обостряются аллергические реакции.



Инновационная модель пылесосов Thomas Amfibia Pet pro plus нормализует микроклимат в вашем доме, избавит от слоя грязи и пыли и сделает воздух чистым, как морской бриз.



«Сделано в Германии» - это не просто слоган компании Thomas, но и гарантия отменного качества. Технология немецкой компании Thomas хорошо зарекомендовала себя на территории стран СНГ и Европы, где пылесосы этой марки, как и многая другая немецкая бытовая техника, считаются наиболее качественными и надежными. Модели пылесоса Thomas прочно обосновались в верхних строчках многочисленных рейтингов по обзору бытовой техники, и в частности, моющих пылесосов, опубликованных на русскоязычных сайтах.



Немецкое качество распространяется и на материалы, используемые в производстве пылесосов Thomas – они являются экологичными, специально разработанными немецкими инженерами, соответствуют самым строгим нормам безопасности и критериям качества.



В инновационной модели Thomas Amfibia Pet pro plus впервые представлены две системы фильтрации - водная AquaBOX и циклонная DryBOX, для влажной и сухой уборки. Кроме того, в комплект входит большое количество насадок для решения самых разных задач, в том числе специальные насадки для легкой уборки шерсти с ковров, подстилок животных и мягкой мебели. Благодаря чему вы сможете осуществить уборку любой интенсивности - этот пылесос сделает атмосферу в вашем доме чистой, свежей и увлажненной.



Для влажной уборки подходит уникальный фильтр AquaBox, для которого характерна высочайшая степень фильтрации. С помощью этого запатентованного аквафильтра вы удалите 99,9% пыли и шерсти домашних животных и 100% пыльцы.



В аквафильтре используется многоступенчатая система фильтрации. Принцип работы данной технологии, позволяющей достичь гораздо больших результатов, заключается в том, что воздушный поток сначала проходит сквозь водяную стену, образуемую четырьмя встречными форсунками, а затем через ряд ступеней очистки. В самой водяной стене происходит смачивание каждой пылинки и шерстинки, они становятся тяжелыми и слипаются с другими частичками мусора. Затем воздух с этой взвесью попадает в «туман» капель воды, где пылинки вращаются в воздушных микроциклонах. Частицы пыли оседают на морских стенках AquaBOX, а затем с каплями воды стекают вниз, в воду. AquaBOX обеспечивает высочайший уровень фильтрации и чистоту обработанного воздуха.



Drybox – это уникальный тип пылесборника, предназначенный для быстрой и эффективной сухой уборки. DryBOX состоит из крышки и контейнера с тремя камерами. Крупный мусор отфильтровывается в среднюю камеру, а маленькие циклоны задерживают в боковых камерах аллергены и мелкодисперсную пыль. Зачем это нужно? Для того, чтобы не дышать пылевыми облаками, очищая контейнер. Основная часть пылесборника опустошается одним движением, а вредная пыль время от времени смывается потоком воды без контакта с дыхательной системой человека. Безопасно и гигиенично. С этой системой пылесос не требует подготовки к работе. Он готов мгновенно, нужно только подсоединить шланг и включить в розетку.



