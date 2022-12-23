Twitter начал показывать количество просмотров каждого поста
В компании объяснили, как будут засчитываться просмотры.
"Кто-то, кто просматривает ваш твит, засчитывается как просмотр, независимо от того, где они видят ваш твит (например, домашняя страница, поиск, профили или твиты, встроенные в статьи) и подписаны ли они на вас. Даже автор, который просматривает собственный твит, засчитывается как просмотр", – говорят в Twitter.
Просмотр твита на ПК, а затем его просмотр на телефоне будут засчитываться как два просмотра.
Однако для давних твитов такая информация не будет доступна.
Илон Маск анонсировал эту функцию в начале декабря. Тогда он объяснил, что намеревается показать, насколько "жива" платформа. По его мнению, количество ответов и ретвитов не дает полной картины.
Replies and likes don’t tell the whole story. We’re making it easier to tell *just* how many people have seen your Tweets with the addition of view counts, shown right next to likes. Now on iOS and Android, web coming soon.https://t.co/hrlMQyXJfx— Twitter Support (@TwitterSupport) December 22, 2022