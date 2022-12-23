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Twitter начал показывать количество просмотров каждого поста
23.12.2022 19:10 Наталья Богинская

Twitter начал показывать количество просмотров каждого поста


В компании объяснили, как будут засчитываться просмотры.
 
"Кто-то, кто просматривает ваш твит, засчитывается как просмотр, независимо от того, где они видят ваш твит (например, домашняя страница, поиск, профили или твиты, встроенные в статьи) и подписаны ли они на вас. Даже автор, который просматривает собственный твит, засчитывается как просмотр", – говорят в Twitter.
 
Просмотр твита на ПК, а затем его просмотр на телефоне будут засчитываться как два просмотра.
 
Однако для давних твитов такая информация не будет доступна.
 

Илон Маск анонсировал эту функцию в начале декабря. Тогда он объяснил, что намеревается показать, насколько "жива" платформа. По его мнению, количество ответов и ретвитов не дает полной картины.

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