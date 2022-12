Twitter начал показывать количество просмотров каждого поста

В компании объяснили, как будут засчитываться просмотры.



"Кто-то, кто просматривает ваш твит, засчитывается как просмотр, независимо от того, где они видят ваш твит (например, домашняя страница, поиск, профили или твиты, встроенные в статьи) и подписаны ли они на вас. Даже автор, который просматривает собственный твит, засчитывается как просмотр", – говорят в Twitter.



Просмотр твита на ПК, а затем его просмотр на телефоне будут засчитываться как два просмотра.



Однако для давних твитов такая информация не будет доступна.



Replies and likes don’t tell the whole story. We’re making it easier to tell *just* how many people have seen your Tweets with the addition of view counts, shown right next to likes. Now on iOS and Android, web coming soon.https://t.co/hrlMQyXJfx