



Тропами Галилеи

Многим Израиль кажется маленьким. В основном тем, кто знаком с ним только по карте. Но те, кто путешествовал по нашей стране, знают, что это совсем не так. Им наша страна кажется огромной, прекрасной и загадочной. От гор до пустыни, от степей до лесов, на берегах четырех морей, на одном из которых, говорят, можно ходить по воде, а на другом – нужно...



Один из интереснейших регионов Израиля – Галилея, где можно прекрасно и без скуки провести все летние месяцы. Галилея подходит и любителям древности, и поклонникам активного отдыха на природе. Что же стоит посетить в первую очередь?



Любителям природы можно порекомендовать гору Арбель, которая вознеслась над озером Кинерет на высоту 181 м над уровнем моря. С крутых склонов горы открываются великолепные виды на Галилею, в том числе Цфат и Тверию, Голанские высоты и Кинерет. Во время восхождения вы увидите множество пещер и знаменитую пещерную крепость, в которой во времена Иудейской войны прятались от римлян повстанцы.



Нахаль Амуд. Верхнее течение реки Амуд является одним из самых живописных мест Верхней Галилеи. Здесь же находится круглогодичный национальный заповедник Нахаль Амуд с пешим туристическим маршрутом длиной в 4 километра.



Центр каякинга «Кфар Блюм-Бейт Хилель» в Верхней Галилее является одним из самых популярных мест у любителей активного отдыха на природе и предлагает широкий спектр развлечений.



Любителям истории и археологии нельзя обойти потрясающие раскопки Бейт-Шеана – даже в Греции и Италии мало городов, где античность сохранилась бы настолько хорошо.



Стоит посетить и не такие впечатляющие, но очень знаковые развалины Капернаума (Кфар-Нахума). Он считается любимым городом Иисуса.

Известный на весь мир Национальный парк Ципори по праву считается одним из популярнейших туристических объектов страны. Это город-крепость, с бесценными историческими и архитектурными памятниками, относящимся к различным периодам в истории нашей страны – римскому, османскому, исламскому, ассирийскому и вавилонскому.



Конечно, стоит посетить крепости крестоносцев Монфор и Бельвуар, древние еврейские города Гамла и Сусита.



Переночевать удобнее всего будет на озере Кинерет, оно же Галилейское море, оно же Тивериадское или Генисаретское озеро. Прямо на его берегу, примерно в 10 минутах от оживленной Тверии, расположена гостиница Gomeh. Этот красивый отель недавно был полностью отремонтирован, все его общественные помещения и номера стильно оформлены. В отеле есть большой бассейн, тренажерный зал, просторная терраса с видом на Кинерет. Купаться можно в бассейне или в озере – выбирайте то, что вам больше нравится. И отдыхать, отдыхать, отдыхать…



Узнать больше о гостинице и заказать номер вы можете на сайте Isrotel по ссылке https://www.isrotel.ru/Gomeh или по телефону *5585. При заказе через сайт предоставляется скидка 5%. Члены клуба получают дополнительные скидки.



Разумеется, перечисленное – лишь очень малая часть того, что есть на севере Израиля. Если у вас будет больше, чем 2-3 дня (хотя за такой короткий срок вы не успеете посетить даже перечисленное выше, но можно выбрать наиболее для вас интересное), отправляйтесь в древний Акко, пройдитесь по залам тамплиеров и госпитальеров, заверните в Бахайские сады Хайфы, посетите арабский Назарет (Нацерет), поднимитесь на Голанские высоты и гору Хермон.



Там вы найдете и крепость Нимрод, и водопад Баниас, и гору Бенталь. Конечно, отдельная история - древняя Тверия и загадочный каббалистический Цфат... В каждом из посещаемых мест обязательно отведайте местной кухни – еврейской, друзской, арабской. И вы никогда не забудете эти дни!



