



Скоро Новый год

Скоро в Израиле наступит новый год. Не 2024, а 5784. Что поделать, если у нас любят праздники, а Новый год – особенно. Есть привычный нам светский, есть Новый год деревьев, есть Новый год отсчета праздников – Песах. Но главный – это Рош ха-Шана – Глава года.



И уже сейчас самое время подумать, как и где его встретить. Вкусно, с комфортом и с большим удовольствием. Чтобы «как встретишь Рош ха-Шана, так год и проведешь». Не дома, на кухне у плиты и потом за мытьем посуды, а по-королевски.



Именно такой вариант сегодня предлагает сеть гостиниц Isrotel.



Кроме традиционно комфортабельного отдыха с бассейнами, СПА, уютными номерами и прочими удовольствиями, почти во всех своих гостиницах сеть Isrotel готовит специальное праздничное меню на Рош ха-Шана. Шеф-повара каждого отеля предложат вам классические блюда, которые всегда подают к столу на этот праздник. А также авторские кулинарные изыски по уникальным рецептам с традиционными нотками.



Будут и рыба, и гранат, и яблоки с медом, и еще сто и одно блюдо на любой вкус.



Все в сопровождении замечательных израильских вин.



Главное - успеть заказать, потому что мест на праздник гораздо меньше, чем желающих. Поэтому не откладывайте.



Рош ха-Шана – время для радости и благодарности. Проведите его в Isrotel и подарите друг другу радость и воспоминания, которые останутся с вами на долгие годы.



Выбрать подходящую гостиницу по всей стране и заказать номер вы можете на сайте Isrotel по ссылке https://www.isrotel.ru/ или по телефону *5585. При заказе через сайт предоставляется скидка 5%. Члены клуба получают дополнительные скидки.