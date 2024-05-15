



Глава спецслужбы Британии: Россия готовит физические атаки на Запад

Российская Федерация готовит физическое нападение на страны Запада, чьи разведки обеспокоены связями спецслужб Москвы с кибератаками и диверсиями. Об этом заявила глава Центра правительственной связи Британии Анна Кист-Батлер, пишет издание The Telegraph.



Ее назначили руководить операциями британской радиоразведки в мае прошлого года, и в своей первой важной речи она отметила непосредственную угрозу, исходящую от Кремля.



Она рассказала присутствующим экспертам по кибербезопасности в Бирмингеме, что, по мнению ее ведомства, Москва стремится пойти дальше, чем просто атаки в киберпространстве.



Ее агентство связи все больше обеспокоено растущими связями между российскими спецслужбами и прокси-группами для проведения кибератак, слежкой за людьми и диверсионными операциями. Она добавила, что поддержка Украины со стороны Великобритании остается устойчивой.



Также Кист-Батлер заявила, что российский диктатор Владимир Путин не отказался от своей максималистской цели по покорению населения Украины.



После вторжения в Украину страны Запада стали опасаться, что РФ решит вторгнуться в какого-то члена НАТО. Поэтому страны стали увеличивать расходы на оборону и готовиться к самым разным сценариям.



При этом в НАТО до конца не уверены в том, что Россия таки решится напасть на Альянс. К примеру, командующий Вооруженными силами Финляндии генерал Янне Яаккола заявлял, что РФ может прямо не атаковать страны НАТО, но продолжит гибридные нападения, такие как глушение сигнала и вмешательство в выборы.