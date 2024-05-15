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Жизни премьера Словакии угрожает опасность
15.05.2024 18:14 MIGnews.com

Жизни премьера Словакии угрожает опасность

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо находится в опасном для жизни состоянии после того, как сегодня на него было совершено покушение, и он был ранен, сообщает пресс-служба правительства Словакии.

59-летний Фицо был срочно доставлен в больницу в городе Хандлова после того, как провел там заседание правительства, и в настоящее время на вертолете перевезен в город Банска-Быстрица для срочного лечения, говорится в сообщении.

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"Покушение на премьер-министра Роберта Фицо было совершено сегодня на выездном заседании правительства в Хандлове", - говорится в заявлении канцелярии правительства.

"В настоящее время он доставлен вертолетом в Банска-Быстрицу, поскольку дорога в Братиславу заняла бы слишком много времени ввиду необходимости срочного вмешательства".
 

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