



Жизни премьера Словакии угрожает опасность

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо находится в опасном для жизни состоянии после того, как сегодня на него было совершено покушение, и он был ранен, сообщает пресс-служба правительства Словакии.



59-летний Фицо был срочно доставлен в больницу в городе Хандлова после того, как провел там заседание правительства, и в настоящее время на вертолете перевезен в город Банска-Быстрица для срочного лечения, говорится в сообщении.



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"Покушение на премьер-министра Роберта Фицо было совершено сегодня на выездном заседании правительства в Хандлове", - говорится в заявлении канцелярии правительства.



"В настоящее время он доставлен вертолетом в Банска-Быстрицу, поскольку дорога в Братиславу заняла бы слишком много времени ввиду необходимости срочного вмешательства".

