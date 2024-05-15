



Нетаниягу: "От наступления на Рафиах зависит жизнь Израиля"

Израиль продолжает наступление в Рафиахе, несмотря на недовольство США, потому что "мы должны делать то, что должны", - заявил премьер-министр Биньямин Нетаниягу в недавно опубликованном интервью CNBC.



Признавая разногласия с США по поводу операции ЦАХАЛа в Рафиахе, где, по мнению Израиля, находятся четыре из шести оставшихся батальонов ХАМАСа, Нетаниягу говорит, что "иногда нужно делать то, что необходимо для обеспечения выживания и будущего".



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"Я надеюсь, что мы сможем посмотреть "глаза в глаза с Соединенными Штатами", мы говорим с ними", - добавляет он. "Но в конечном итоге мы должны делать то, что должны делать, чтобы защитить жизнь нашей нации".

