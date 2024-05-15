



Нетаниягу: Разговоры о послевоенной Газе бессмысленны, пока не побежден ХАМАС

Израиль уже несколько месяцев решает вопрос о том, кто будет управлять Газой после ХАМАСа, заявил премьер-министр Биньямин Нетаниягу в своем видеообращении.



По словам Нетаниягу, более трех месяцев назад он одобрил план, согласно которому жители Газы, не связанные с ХАМАСом, должны были распространять гуманитарную помощь в Газе, но этот план провалился, потому что ХАМАС угрожал им и нападал на них.



Израиль уже несколько месяцев решает вопрос о том, кто будет управлять Газой после ХАМАСа, заявил премьер-министр Биньямин Нетаниягу в своем видеообращении.



"Пока не станет ясно, что ХАМАС не управляет Газой военным путем, ни один человек не будет готов взять на себя гражданское управление Газой из страха за свою безопасность", - утверждает Нетаниягу.



Он говорит, что любые разговоры о "последующих днях" бессмысленны до тех пор, пока ХАМАС не будет побежден.



Нетаниягу добавляет, что Израиль работает над поиском решений проблемы гражданского правления в Газе, и кое-что из того, что он делает, является конфиденциальным.



"Но альтернативы военной победе нет", - говорит Нетаниягу. "Попытка обойти ее с помощью всевозможных претензий просто оторвана от реальности. У победы есть только одна альтернатива - поражение. Военное и дипломатическое поражение, национальное поражение. Мое правительство никогда не согласится с этим".

