



ХАМАС отрицает свою причастность к контрабанде оружия в Иорданию

После того как иорданские источники сообщили, что в стране был сорван предполагаемый иранский заговор по контрабанде оружия в королевство для ячейки "Братьев-мусульман", связанной с ХАМАСом, базирующаяся в Газе террористическая группировка отрицает свою причастность.



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По данным ливанского издания "Аль-Маядин", поддерживающего "Хезболлу", ХАМАС заявляет, что проводит "четкую и последовательную политику, ограничивающую конфронтацию" с Израилем.

