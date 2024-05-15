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ХАМАС отрицает свою причастность к контрабанде оружия в Иорданию
15.05.2024 16:15 MIGnews.com

ХАМАС отрицает свою причастность к контрабанде оружия в Иорданию

После того как иорданские источники сообщили, что в стране был сорван предполагаемый иранский заговор по контрабанде оружия в королевство для ячейки "Братьев-мусульман", связанной с ХАМАСом, базирующаяся в Газе террористическая группировка отрицает свою причастность.

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По данным ливанского издания "Аль-Маядин", поддерживающего "Хезболлу", ХАМАС заявляет, что проводит "четкую и последовательную политику, ограничивающую конфронтацию" с Израилем.
 

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