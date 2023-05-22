



Шавуот со вкусом! С 22.05 по 27.05 праздничные скидки в сети Мааданей Мания!

Фантазия на тему традиционного стола: накрываем простой, вкусный праздничный стол на Шавуот с Мааданей Мания. Скидки на все необходимые продукты для восхитительного стола.



Сырная тарелка на закуску







Сырная тарелка - это прекрасная возможность насладиться вкусом высококачественных сыров из разных регионов мира.



Для начала, возьмите тарелку среднего размера, затем нарежьте каждый сыр на тонкие ломтики или кубики. Расположите сыры на тарелке так, чтобы они были смешаны, но не слишком плотно, чтобы можно было наслаждаться их отдельным вкусом. Для украшения можно добавить фрукты, орехи или мед. Деликатесные сыры в Мааданей Мании по скидке:

Пармезан (19,90 шек/200 гр) * - твёрдый, острый и насыщенный сыр с ярким вкусом и ароматом. Он производится в Италии и широко используется в кулинарии по всему миру.

Грана падано (19,90 шек/200 гр) * - твёрдый сыр с лёгким ореховым вкусом и сухим ароматом. Он производится в Северной Италии и отлично сочетается с фруктами и вином.

Олд Амстердам (14,90 шек/125 гр)* - мягкий и кремовый сыр с ярким вкусом и ароматом, производится в Нидерландах. Он идеально подходит для приготовления сырных закусок, салатов и канапе.





Главное блюдо - путешествие!



Креветки - это настоящий оазис вкусов и текстур. Их мягкое и сочное мясо, приправленное легкой морской солью, обладает неповторимым вкусом и ароматом, которые уносят нас на берега теплых морей.



Невероятно универсальные в кулинарии, креветки могут быть приготовлены в различных стилях и сочетаниях: обжарены на гриле, приготовлены на пару, запеченные в духовке или использованы в качестве основного ингредиента для супов и пасты. Хочется, чтобы и цена этого универсального блюда была доступной. Специально к празднику, в Мааданей Мания очищенные креветки 26/30 - 49,90 шек/ 1кг, креветки очищенные вареные 31/40 - 49,90 шек/ 1кг*.



Если морепродукты вдохновляют вас меньше рыбы, приглашаем приготовить норвежский лосось. Тем более, у нас в Мааданей Мания лосось продается порционно, так его очень удобно и быстро готовить! На него тоже скидка - филе лосося порционное 65,90 шек/ 800 гр*.







Самый популярный летний винный коктейль



Для тех, кому уже порядком наскучило классическое употребление вина (со льдом или без, в бокале на тонкой ножке), предлагаем попробовать новенькое - самый популярный венгерский винный коктейль!



Рецепт простой:

смешиваем 100 мл газировки и 100 мл вина - так готовят маленький фрёч, в порцию побольше рекомендуем к 200 мл вина добавить 100 мл газировки. Можно украсить коктейль ягодами, добавить лед - освежающий, вкусный, легкий напиток!



Для коктейлей или классических вечеров с бокалом вина, в Мании есть скидки - французское вино La Parcelle Du Moulin (красное/белое сухое) всего за 24,90 шек/750 мл, а также вино Blue Nun Authentic за 34,90 шек/1 л*.







Все перечисленные продукты по сниженным ценам вы сможете купить

с 22.05 до 27.05 в Мааданей Мания! А также: Сочетание этих трех сыров на одной тарелке создаст уникальный и богатый вкус, который будет радовать вашу гурманскую душу.Креветки - это настоящий оазис вкусов и текстур. Их мягкое и сочное мясо, приправленное легкой морской солью, обладает неповторимым вкусом и ароматом, которые уносят нас на берега теплых морей.Невероятно универсальные в кулинарии, креветки могут быть приготовлены в различных стилях и сочетаниях: обжарены на гриле, приготовлены на пару, запеченные в духовке или использованы в качестве основного ингредиента для супов и пасты. Хочется, чтобы и цена этого универсального блюда была доступной. Специально к празднику,Если морепродукты вдохновляют вас меньше рыбы, приглашаем приготовить норвежский лосось. Тем более, у нас в Мааданей Мания лосось продается порционно, так его очень удобно и быстро готовить!Для тех, кому уже порядком наскучило классическое употребление вина (со льдом или без, в бокале на тонкой ножке), предлагаем попробовать новенькое - самый популярный венгерский винный коктейль!Рецепт простой:смешиваем 100 мл газировки и 100 мл вина - так готовят маленький фрёч, в порцию побольше рекомендуем к 200 мл вина добавить 100 мл газировки. Можно украсить коктейль ягодами, добавить лед - освежающий, вкусный, легкий напиток!Для коктейлей или классических вечеров с бокалом вина,

Масло подсолнечное нерафинированное Слобода/Диканька - 16,90 шек/2 бут.

Блинчики “С пылу, с жару!” для фарширования/с творогом - 22 шек/ 2 уп.

Вино La Parcelle Du Moulin красное/белое сухое (Франция) - 24,90 шек/750 мл

Вино Blue Nun Authentic - 34,90 шек/1 л

Торт Брон творожный Черная смородина - 49, 90 гек/700 гр

Творог деревенский 500 гр - 19, 90 шек/ 2 уп.

Масло сливочное Avonmore (Ирландия) 200 гр - 21,90 шек/ 2 уп.

Креветки очищенные 26/30 - 49,90 шек/ 1кг

Креветки очищенные вареные 31/40 - 49,90 шек/ 1кг

Филе лосося свежемороженое порционное 65,90 шек/ 800 гр

Сыр Virgilio Grana Padana/Parmigiano Reggiano - 19,90 шек/200 гр

Шоколадный батончик Mars/Snikers (4 шт. в уп) - 16,90 шек/ 2 уп.

Печенье OREO 176 гр - 17,90 шек/ 3 уп.

Пицца Dr. Oekter Ristorante четыре сыра - 17,90 шек/ 340 гр

Виски Jack Daniels/ Ликер Jack Daniels Медовый/Fire/ apple (USA) - 89,90 шек/ 700 мл

Сыр кашкавал - 5,9 шек/100 гр

Копченый сыр в форме шариков/ сырные “нити” в ассортименте 100 гр - 19,90 шек/2 уп

Рассольный сырный продукт Danish White 500 гр - 16,90 шек/2 уп

Old Amsterdam Creme - 14,90 шек/125 гр

дниш 16,90 шек/ 2 уп (500 гр)

Красная икра Gold свежемороженая - 99,90 шек/ 250 гр

Колбаса сырокопченая Наполи/Фелино/Кремлевская - 9,90 шек/ 100 гр

Специальные скидки во всех филиалах Мааданей Мания 22.05-27.05.2023:

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*Указанные цены действительны до 27.05.2023 или до окончания запаса в соответствии с ассортиментом каждого филиала . Возможны ошибки в объявлении. Указанные цены в магазине являются окончательными.**Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью и может быть опасно для жизни.***Фотографии только в качестве иллюстрации.