



Самостійне вирішення проблеми ожиріння у тварини

Зайва вага − проблема не лише деяких людей, а й тварин. Якщо вона пов'язана з переїданням, власник може самостійно подбати про здоров'я свого улюбленця.



Надмірна вага у тварин: як позбутися проблеми



Люди люблять товстеньких котиків і навіть песиків. Їм здається, що товстий кіт – це смішно, забавно, мило. Але насправді це зовсім не привід для милування. Надмірна вага у тварин − така ж сама проблема, як і у деяких людей. Власники іноді так люблять своїх чотирилапих підопічних, що не можуть відмовити, коли вони просять десятий за рахунком солодкий шматочок. І навіть самі пропонують тварині щось смачненьке.



На жаль, целюліт та ожиріння мають відношення не лише до людини, і про це можна знайти багато інформації. В Інтернеті, окрім VIP-казино, магазинів, сервісів є спеціалізовані сайти, де освітлюються відповідні питання. Будь-який експерт підтвердить, що тварина теж може страждати на зайву вагу з усіма супутніми захворюваннями. Якщо хазяїн по-справжньому любить свого вихованця, він не допустіть такої проблеми. Якщо ж таке сталося, слід терміново починати її вирішувати.







Худнемо поступово



Як зрозуміти, чи має тварина ожиріння? Дуже просто! Слід промацати у нього ребра. Якщо їхнє місцезнаходження визначається легко, собака або кіт в нормі. Коли ж ребра не знайти навіть при відносно сильному натисканні, то необхідно вживати заходів для схуднення. Для початку необхідно показати вихованця ветеринарному лікарю. Часто причина надмірної ваги криється в гормональних порушеннях. У цьому випадку допомогти зможе лише фахівець.

Якщо причина проблема міститься в банальному переїданні, власник зможе впоратися самостійно. Діяти слід таким чином:

зменшити порції їжі для тварини;

знизити калорійність;

рідше годувати тварину.

Знижувати кількість їжі та калорій потрібно не різко й одразу, а плавно, поступово. Це особливо важливо для котячих. Різка зміна харчування для кішок, які страждають на ожиріння, може призвести до печінкової недостатності. Існують спеціальні корми для зниження ваги, і таким чином можна ефективно боротися з надмірною вагою. У таких кормах підвищено вміст клітковини, що створює відчуття ситості, але не додає ваги. Переходити на них також слід поступово. Якщо тварина вживає натуральну їжу, до раціону слід додавати висівки та збільшити кількість овочів (терта морква, кабачок, гарбуз тощо).Якщо улюбленець увесь час просить смачненького – так, що йому складно відмовити, варто замінити смачні шматочки на сухарики з чорного хліба та собачі/котячі галети. Такі можна купити в зоомагазині. Там же продається спеціальне дієтичне печиво, що також може замінити смаколик.Рухаємося більше«Рух − це життя», − сказав філософ. І був правий. Для зниження ваги вкрай потрібно більше рухатися зі своєю твариною. До речі, власникові це теж буде корисно. Але важливо не перестаратися: надмірні навантаження тут не допоможуть, проте здатні зробити тільки гірше. А ось плавання та тривалі прогулянки спокійним кроком будуть дуже доречними. Якщо на це немає достатнього часу, виходом стане автоматична бігова доріжка. Для початку потрібно увімкнути повільний кроковий режим, потім запустити улюбленця. Після процедури варто почастувати його за мужність дієтичною галетою. Згодом швидкість можна прискорити, але, знову ж таки, без перебільшень.Власникові тварини із зайвою вагою рекомендується завести спеціальний щоденник, де відзначати кожний кілограм, що його вдалося позбутися. Зміна звичайного способу життя та харчування – стрес для тварини. Тому не слід забувати приділяти улюбленцю трохи більше уваги. Якщо все робити правильно та, головне, регулярно і без збоїв, зайва вага поступово зникне. Це буде легко помітити: тварина стане більш веселою та активною.