



Празднуем День независимости в OneIce Arena!

В нашей маленькой стране есть практически все – заснеженная вершина и самое низкое место на земле, леса и пустыни, древнейшие поселения и современные небоскребы. Развлечения здесь тоже можно найти на любой вкус и карман.



Есть у нас и свой каток мирового уровня – OneIce Arena. Этот новый просторный ледовый дворец, расположенный недалеко от Нетании предоставляет возможность не только серьезно заниматься фигурным катанием или хоккеем, но и интересно и с удовольствием отмечать различные праздники.

В честь 75-летия Израиля OneIce Arena проводит сразу два мероприятия для посетителей всех возрастов!



В среду 26 апреля, в юбилейный День независимости страны ледовая арена приглашает вас отметить праздник по-особенному и незабываемо. В этот день OneIce Arena будет открыта с 11:00 до 19:00, а вход на каток для двоих обойдется всего в 75 шекелей. 45-минутные сеансы катания начинаются каждый час.

Праздник продолжится в пятницу 28 апреля музыкальной «Вечеринкой независимости в OneIce Arena» с 20:00 до 23:00. Входной билет будет стоить 75 шекелей на человека, но уже за целых три часа скольжения по льду под отличную музыку.



OneIce Arena – это не просто место для катания на коньках, а настоящий ледовый центр, равного которому нет в Израиле! Он расположен на огромной территории и включает два катка с уникальным по качеству льдом, трибуны на 1500 зрителей и телекоммуникационные комнаты. Ледовая арена мирового уровня соответствует строгим международным стандартам соревнований по фигурному катанию и Американской хоккейной лиги НХЛ. Второй каток используется для тренировок. Арена также оснащена передовой мультимедийной системой и оборудованием для телевизионного вещания.



В OneIce Arena есть итальянское кафе, где можно попробовать вкуснейшую пиццу и многое другое.



Для тех, кто хочет научиться кататься на льду, здесь работают кружки и детский лагерь. Вход на каток разрешен для детей с 5 лет.



Не упустите возможность побывать на этой уникальной ледовой арене, отточить свои навыки катания на коньках, а может, и впервые попробовать себя на льду в особый для страны день!





Билеты – на сайте https://www.oneice.co.il/ или в кассе OneIce Arena.



Не забудьте также посетить страницы OneIce Arena в Фейсбуке и Инстаграме, чтобы получить более подробную информацию.



Отметим, что льготные билеты предназначены только для одноразового входа на лёд.



OneIce Arena расположена в промышленной зоне Тнувот (10 км к востоку от Нетании, недалеко от Кфар-Йоны, в 5 минутах от перекрестка Бейт Лид и от шоссе № 6). Вход на каток – начиная с 5 лет.



Дополнительная информация, запись в кружки и детский лагерь, режим работы и покупка билетов – на сайте https://www.oneice.co.il/.



Часы работы: https://www.oneice.co.il/pricing-schedule/



Фотографии: OneIce Arena



Пиар-агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting