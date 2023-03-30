



Праздник весны, свободы… и деликатесов с CANCUN

Специально к Песаху свежайшая черная и красная икра, отборное мясо и рыба и другие деликатесы с особыми скидками



Магазин CANCUN в Израиле – это настоящий рай для любителей деликатесов. Здесь можно найти все, что нужно для создания гурме-вечеринки или небольшого семейного застолья.



Но не только ассортимент делает магазин CANCUN таким привлекательным. Здесь отличное обслуживание, которое позволяет почувствовать себя по-настоящему важным и ценным клиентом. CANCUN – новый формат сервиса для Израиля.



В наших магазинах можно купить икру, красную и черную, ассотимент рыбы, самые разнообразные морепродукты: от креветок разных сортов до устриц и лобстеров, свежую говядину и баранину, благородную птицу, элитные сыры и экзотические продукты – поставщиками, и производителями которых мы являемся. И можем держать для наших клиентов самые приятные цены.



У нас есть собственная линейка сосисок и мясных деликатесов CANCUN, произведенных по нашим оригинальным рецептам из нежной телятины и мраморной говядины. Специально для наших магазинов мясо выращивается без антибиотиков на местной ферме.



CANCUN – 1000 метров удивительно вкусного и экзотического шоппинга. Хотите побаловать себя – с такими скидками это будет легко!

Икра красная Питер Пен 379шек/1кг

Икра черная Калуга Квин 699шек/2уп (1уп = 100гр)

Осетрина целая замороженная 39шек/1кг

Язык молочного телёнка замороженный 45.90шек/1кг

Денвер кат Вагю 159шек/1кг

Асадо Вагю в нарезке 159шек/1кг

Антрекот Небраска на кости 219шек/1кг

Антрекот чёрный ангус 159шек/1кг

Пиканья чёрный ангус 109 шек/1кг

Филе телячье (целым куском) 149шек/1кг

Синта телячья 99шек/1кг

Жаркое из телячьей лопатки 99шек/1кг

Синта 79шек/1кг

Фуа-гра 399шек/1кг

Ножки молочного телёнка в нарезке замороженные 29.90шек/1кг

Стейк мясника 129шек/1 кг

Бараньи отбивные (тибон) 119шек/1кг

Баранья Лопатка 89шек/1 кг

Голени молочного ягнёнка 89шек/1кг

Гамбургер антрекот/Небраска 110шек/2кг

Кебабы/кебабоны/маргез/чорисо 90 шек/2кг

Сосиски премиум свежие 99шек/1кг

Шашлычки паргит замороженные 69шек/1кг

Гусь целый 59шек/1 кг

Гусиные ножки 79шек/1кг

Утка целая 59шек/1кг

*Цены действительны для всех филиалов до 13.04.23 в соответствии с условиями мероприятияАссортимент магазинов CANCUN уникален. Некоторые продукты можно найти только у нас — три филиала к вашим услугам:— Ришон ле-Цион, Йалдей Тээран, 10Часы работы:вс. выходнойпн. – ср. с 9.00 до 20.00,чт. с 9.00 до 21.00,пт. с 8.30 до 17.00,сб. с 9.00 до 20.00.— Ашдод, ул. ха-Орагим, 19Часы работы:вс. выходнойпн. – чт. с 09.00 до 20.00,пт. с 8.30 до 16.00,сб. с 8.30 до 18.00.Телефон: 08-6677699— Модиин, сдерот Ха-Микцоот, 18 (Ишпро центр)Часы работы:вс. выходнойпн. – ср. с 9.00 до 20.00,чт. с 8.30 до 21.00,пт. с 8.00 до 16.00,сб. с 9.00 до 20.00.Телефон: 08-6164040**на правах рекламы