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Праздник весны, свободы… и деликатесов с CANCUN
30.03.2023 12:30 MIGnews

Праздник весны, свободы… и деликатесов с CANCUN

Специально к Песаху свежайшая черная и красная икра, отборное мясо и рыба и другие деликатесы с особыми скидками

Магазин CANCUN в Израиле – это настоящий рай для любителей деликатесов. Здесь можно найти все, что нужно для создания гурме-вечеринки или небольшого семейного застолья.

Но не только ассортимент делает магазин CANCUN таким привлекательным. Здесь отличное обслуживание, которое позволяет почувствовать себя по-настоящему важным и ценным клиентом. CANCUN – новый формат сервиса для Израиля.

В наших магазинах можно купить икру, красную и черную, ассотимент рыбы, самые разнообразные морепродукты: от креветок разных сортов до устриц и лобстеров, свежую говядину и баранину, благородную птицу, элитные сыры и экзотические продукты – поставщиками, и производителями которых мы являемся. И можем держать для наших клиентов самые приятные цены.

У нас есть собственная линейка сосисок и мясных деликатесов CANCUN, произведенных по нашим оригинальным рецептам из нежной телятины и мраморной говядины. Специально для наших магазинов мясо выращивается без антибиотиков на местной ферме.

CANCUN – 1000 метров удивительно вкусного и экзотического шоппинга. Хотите побаловать себя  – с такими скидками это будет легко!

  • Икра красная Питер Пен 379шек/1кг
  • Икра черная Калуга Квин 699шек/2уп (1уп = 100гр)
  • Осетрина целая замороженная 39шек/1кг
  • Язык молочного телёнка замороженный 45.90шек/1кг
  • Денвер кат Вагю 159шек/1кг
  • Асадо Вагю в нарезке 159шек/1кг
  • Антрекот Небраска на кости 219шек/1кг
  • Антрекот чёрный ангус 159шек/1кг
  • Пиканья чёрный ангус 109 шек/1кг
  • Филе телячье (целым куском) 149шек/1кг
  • Синта телячья 99шек/1кг
  • Жаркое из телячьей лопатки 99шек/1кг
  • Синта 79шек/1кг
  • Фуа-гра 399шек/1кг
  • Ножки молочного телёнка в нарезке замороженные 29.90шек/1кг
  • Стейк мясника 129шек/1 кг
  • Бараньи отбивные (тибон) 119шек/1кг
  • Баранья Лопатка 89шек/1 кг
  • Голени молочного ягнёнка 89шек/1кг
  • Гамбургер антрекот/Небраска 110шек/2кг
  • Кебабы/кебабоны/маргез/чорисо 90 шек/2кг
  • Сосиски премиум свежие 99шек/1кг
  • Шашлычки паргит замороженные 69шек/1кг
  • Гусь целый 59шек/1 кг
  • Гусиные ножки 79шек/1кг
  • Утка целая 59шек/1кг
*Цены действительны для всех филиалов до 13.04.23 в соответствии с условиями мероприятия

Ассортимент магазинов CANCUN уникален. Некоторые продукты можно найти только у нас — три филиала к вашим услугам:

— Ришон ле-Цион, Йалдей Тээран, 10
Часы работы:
вс. выходной
пн. – ср. с 9.00 до 20.00,
чт. с 9.00 до 21.00,
пт. с 8.30 до 17.00,
сб. с 9.00 до 20.00.

— Ашдод, ул. ха-Орагим, 19
Часы работы:
вс. выходной
пн. – чт. с 09.00 до 20.00,
пт. с 8.30 до 16.00,
сб. с 8.30 до 18.00.
Телефон: 08-6677699

— Модиин, сдерот Ха-Микцоот, 18 (Ишпро центр)
Часы работы:
вс. выходной
пн. – ср. с 9.00 до 20.00,
чт. с 8.30 до 21.00,
пт. с 8.00 до 16.00,
сб. с 9.00 до 20.00.

Телефон: 08-6164040

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