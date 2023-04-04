



Новый аромат Beautiful Magnolia L'eau от Estee Lauder: вечная история любви

Новой версией иконического аромата Beautiful Estee Lauder говорит всем женщинам накануне праздника Песах: «Откройте свое сердце, как цветок магнолии в солнечный полдень».



Роскошный бренд косметики и средств по уходу Estee Lauder расширяет культовую парфюмерную линейку Beautiful новым ароматом: Beautiful Magnolia L'eau.



Пьянящая смесь магнолии и лаванды с кремовой амброй и сияющим мускусом вовлекает вас в вечную, чувственную и романтическую историю любви.



Подарив эти духи в день праздника Песах, вы рассказываете Ей о своей истории любви, неповторимой и единственной во все времена.



Романтика, зародившаяся с выпуском Beautiful, первого аромата в культовой трилогии Estée Lauder, завершается вечной историей любви - выпуском нового, третьего аромата Beautiful Magnolia L'eau.



Парфюм, запечатлевший вечную и опьяняющую любовь. Пора осмелиться мечтать, осмелиться хотеть, осмелиться любить.



Beautiful Magnolia L'eau — это богатый аромат, состоящий из верхних нот лаванды, водяного лотоса и мяты, которые усиливают освежающий аромат культового цветка магнолии. Мускус в сочетании с амброй и кедровым деревом оставляет после себя теплый шлейф. Ты светишься от счастья. Ваши тела и души становятся единым целым, ваши сердца раскрываются, как магнолия в цвету.



Цена 295 шек за 50 мл и 400 шек за 100 мл.



Можно приобрести на сайте Estee Lauder www.esteelauder.co.il и во флагманском бутике Estee Lauder в ТЦ «Аялон» в Рамат-Гане, а также в сетях «Супер-Фарм», «Машбир ле-Цархан», «Априль», в избранных частных парфюмерных магазинах, на сайтах Terminal X и Glam 42.



