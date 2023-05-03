



Монохром – тренд сезона. Как правильно составлять монохромные луки?

В этом сезоне особенно актуальны монохромные образы, созданные из одного цвета или оттенков одного цвета. Чтобы быть в духе времени и идти в ногу с модой, стоит узнать, как правильно составлять монохромные образы, в которых возраст нам будет к лицу.



Во-первых, давайте остановимся на том, почему монохромные образы стали так популярны.



Для начала – они облегчают нам подбор одежды, так как сложно ошибиться в сочетании цветов - разные оттенки одного цвета отлично сочетаются между собой.



А еще монохром отлично корректирует фигуру, добавляет роста, зрительно вытягивая и делая нас изящнее.



Монохром не может быть неактуальным, меняться могут только модные цвета.



А теперь – о правилах монохромного образа. Самое первое правило его создания – подумайте о сочетании вещей разной фактуры. Так вы сможете сделать лук более объемным и избежать монотонности.



Например, к вязаной блузке можно добавить легкую хлопковую юбку. Или трикотажный верх скомбинировать с хлопковыми брюками.



Еще одни нюанс – иногда можно добавить в монохромный лук так называемые ахроматы, то есть, «цвета без цвета» – нюдовый, белый, черный и серый. Их можно использовать для аксессуаров, обуви, сумок, ремней, платков. Эти цвета подчеркивают яркость выбранного вами основного цвета и добавляют в лук глубины и колорита. Правило по разбавлению монохромного тотал-лука ахроматами одно – в темный образ добавляйте светлые ахроматические тона и наоборот.



В монохромном тотал-луке важную роль играют принты, они делают образ сложнее и интереснее. Цвет принта должен сочетаться с главным цветом образа или же иметь отношение к ахроматам.



И последнее – при составлении образа стоит учитывать свой цветотип. Например, образ в серых цветах идет девушкам холодного цветотипа. Бежевые оттенки гармонируют с теплым типом. Пудровые тотал луки делают образ мягче и возраст становится нам к лицу. Черный цвет – очень капризный, его стоит разбавлять яркими аксессуарами, макияжем и маникюром.



Действительно широкий выбор монохромных образов - в новой летней коллекции больших мультибрендовых магазинов, часть которых отдана немецкой марке Gerry Weber, а часть - итальянской, французской, североамериканской одежде, собранной под вывеской Irene, которые находятся в тель-авивском торговом центре "Ган а-Ир" и в иерусалимской "Мамилле". Пожалуй, их коллекции одежды еще никогда не были настолько яркими, цветными и полными сочетающихся между собой оттенков.



Среди актуальных цветов летней коллекции - Viva Magenta, который Pantone выбрал цветом 2023 года, – это малиново-красный оттенок с фиолетовым подтоном. А еще - горчичный и небесно-голубой, шартрез-зеленый и королевский синий, алый и фуксия, желтый и розовый, пудровые оттенки, конечно же, ахроматы и многое другое. В бутиках можно составить полный образ в этих трендовых цветах.



Среди брендов бутика Irene - всемирно известные Dolcezza, Antonelle Paris, Frank Lyman и многие другие.



Gerry Weber - бренд немецкой одежды в стиле Smart Casual: простой и точный крой, дорогие, натуральные, технологичные ткани, европейский лоск и комфорт. Знаменитые лекала бренда позволяют одежде сидеть точно по фигуре, при этом нисколько не сковывая движения и оставляя чувство свободы.



Новые коллекции поступают в магазины каждые 2-3 недели в течение всего года. Размеры одежды - от 36 до 48.



Магазины Gerry Weber и Irene находятся на этаже входа в торговый центр «Ган а-Ир» на улице Ибн Гвироль, 71 в Тель-Авиве, тел. 03-527-9348, и в Иерусалиме в закрытом торговом комплексе «Мамилла» на верхнем этаже на Мамилла Авеню, телефон 02-5864049, покупки можно совершать и в интернет-магазине.



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