



Инновационная технология в Lafayette: обувь, которая подстраивается под вас

В последние сезоны обувь из линии sacchetto стала одним из бестселлеров в Lafayette Italy. Туфли, выполненные по инновационной технологии, настолько мягкие и гибкие, что будто «подстраиваются» под форму ноги и как перчатка, «садятся» на стопу.



Инновационная технология изготовления обуви sacchetto базируется на старинных, почти исчезнувших техниках, возрожденных и усовершенствованных в наши дни. С итальянского sacchetto переводится как «мешочек» или «сумочка» - это особая технология соединения деталей при пошиве обуви – подкладка сшивается со стелькой, образуя своего рода единое целое. В отличии от других видов обуви, здесь нет зазоров между подкладкой и стелькой, потому как здесь стелька не приклеивается отдельно, соответственно, она не отклеится, не деформируется и не натрет ногу.



Эта обувь состоит из двух слоев кожи:

- первый внутренний слой мягкой кожи обеспечивает комфорт стопы, это тот самый мешочек, что и обеспечивает минимальное количество швов, идеальную посадку обуви и бескомпромиссное удобство.

- второй слой покрывает первый и используется для внешней формы и декора, что позволяет создавать самые современные, самые трендовые модели без ущерба для удобства. В последнюю очередь добавляется подошва.



Эта технология не подвластна машинам. Машины, обрабатывая кожу, делают ее жестче и только ручной работой можно добиться того эффекта мягкости, гибкости и удобства, которые является отличительной особенностью sacchetto. Несомненно, для производителей это не столь выгодно, как производить массовый продукт – в то время, как машина за день может произвести более 100 пар обуви, вручную возможно создать около 6. Однако качество ручного пошива, несомненно, на порядок выше – sacchetto считается высшей лигой в обувном производстве.



Благодаря ручной работе и особому способу пошива, даже обувь на шпильках, выполненная по технологии sacchetto, остается сверхкомфортной и мягкой, а стопа в ней двигается максимально естественно.



Обувь изготовленная по технологии sacchetto – это квинтэссенция удобства и комфорта. Это та обувь, в которой можно проходить целый день и не ощущать гудящую тяжесть в ногах, напротив, ногам так хорошо, что после рабочего дня вам захочется еще выгулять свои туфли – sacchetto где-нибудь на тель-авивской набережной или сводить их в кафе в Герцелии. Эти туфли несомненно будут претендовать на звание любимой пары обуви этого сезона!



Филиалы сети Lafayette Italy находятся в Иерусалиме, на бульваре Мамила, в Тель-Авиве на ул. Ибн-Гвироль, 71 (в торговом центре «Ган а-Ир»), в Рамат-Гане, в ТЦ «Аялон», в Рамат-Авиве на ул. Абба Ахимеир 17 ( Шустер центр), в Ришон ле-Ционе в ТЦ «Захав», в Нетании, в ТЦ «Ир Ямим» и в ТЦ Гранд Каньон на Симха Голан, 54 в Хайфе, в Центре Панорама на бульваре А-Неси, 109, в ТЦ «Бейт Ятир» на ул. Вайцман, 42 в Кфар-Сабе, в ТЦ «Кирьон» в Кирьят-Бялике.



Также обувь, сумки и аксессуары Lafayette Italy можно заказать с бесплатной доставкой в интернет-бутике бренда: http://www.lfyt.co.il/



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Фотограф Guy Lumer Film

Модель Екатерина Лумер





