



Ikea тестирует сайт перепродажи, чтобы составить конкуренцию eBay и Gumtree

Ikea тестирует собственную онлайн-площадку подержанных товаров, чтобы покупатели могли продавать товары друг другу, а не полагаться на сайты купли-продажи вроде eBay или Gumtree.



Ikea Preowned уже работает в Мадриде и Осло, а к декабрю шведский мебельный гигант планирует запустить сайт по всему миру.



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Это происходит на фоне стабильно растущего рынка подержанной мебели, одежды и оборудования.



Стимул соответствовал бы целям устойчивости Ikea, повторно используя предметы, чтобы они не попадали на свалку. Это также помогло бы фирме получать больше прибыли от перепродажи собственных товаров.

