Новости » Новости Компаний
Ikea тестирует сайт перепродажи, чтобы составить конкуренцию eBay и Gumtree
27.08.2024 05:30 MIGnews.com

Ikea тестирует сайт перепродажи, чтобы составить конкуренцию eBay и Gumtree

Ikea тестирует собственную онлайн-площадку подержанных товаров, чтобы покупатели могли продавать товары друг другу, а не полагаться на сайты купли-продажи вроде eBay или Gumtree.

Ikea Preowned уже работает в Мадриде и Осло, а к декабрю шведский мебельный гигант планирует запустить сайт по всему миру.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

Это происходит на фоне стабильно растущего рынка подержанной мебели, одежды и оборудования.

Стимул соответствовал бы целям устойчивости Ikea, повторно используя предметы, чтобы они не попадали на свалку. Это также помогло бы фирме получать больше прибыли от перепродажи собственных товаров.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы