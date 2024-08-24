



Бывший сотрудник Boeing утверждает, что неисправности в электросистеме "скрыты"

Американская правозащитная организация обвинила Boeing в сокрытии информации о проблемах с электрооборудованием самолета, который впоследствии потерпел крушение.



Фонд безопасности полетов заявил, что самолет, потерпевший крушение в Эфиопии в 2019 году, столкнулся с рядом проблем, включая "неуправляемый крен" на малой высоте.



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По данным организации, более 1000 самолетов, находящихся в настоящее время в эксплуатации, потенциально могут подвергнуться риску сбоев в электросистеме из-за производственных проблем.



Претензии фонда касаются самолета, который врезался в землю через несколько минут после взлета из Аддис-Абебы в марте 2019 года.



Фонд возглавляет Эд Пирсон, бывший менеджер завода Boeing 737 в Рентоне, штат Вашингтон.



Он стал заметной фигурой после двух катастроф самолетов 737 Max и неоднократно давал показания перед американскими законодателями.



Пирсон неизменно утверждал, что серьезные производственные проблемы на заводе сыграли ключевую роль в двух катастрофах — заявление, которое Boeing неоднократно отрицал.