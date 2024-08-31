



Доход Apple может превысить 400 миллиардов в 2024 году благодаря iPhone 16

Сентябрьское мероприятие Apple, посвященное раскрытию серии iPhone 16, уже не за горами. Хотя предыдущие отчеты предполагали, что Apple сохранила некоторые из своих лучших инноваций для iPhone 17, компания, как утверждается, ожидает высоких продаж будущих iPhone. В свете этого аналитики полагают, что выручка Apple в 2024 году может достичь рекордного уровня.



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Согласно новому отчету Counterpoint Research, ожидается, что выручка Apple в 2024 году впервые достигнет $400 млрд, причем наибольший вклад в рост внесут сегменты оборудования и услуг. Серия iPhone 16 и Apple Intelligence могут стать катализаторами для производителя iPhone в достижении этой вехи.

