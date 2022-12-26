



Где найти нарядную одежду на Новый год, которую можно будет носить весь год?

Когда мы ищем одежду для праздничной новогодней ночи, то хотим найти такую, которую можно будет носить весь год, а лучше – несколько.



За праздничной бутиковой одеждой стоит зайти в большой мультибрендовый магазин, часть которого отдана немецкой марке Gerry Weber, а часть – итальянской, французской и другой европейской одежде, собранной под вывеской Irene. В мультибрендовом магазине можно выбрать бутичную одежду, которую привозят если не в единственном, то в считанных экземплярах.



Здесь можно подобрать наряды, которые в комплекте смотрятся празднично, а по-отдельности превращаются в модный кэжуал.



Например, блестящая легкая курточка и юбка-плиссе в цветах золото-беж. Очень празднично и очень по-новогоднему. Но если надеть эту яркую куртку с обычной майкой и черными брюками – получится простой вечерний образ, а если куртка с джинсами и кроссовками – то стиль спорт-элегант. То же самое с юбкой – она легко трансформируется из вечера в день и обратно.



Второй лук рифмуется с первым – синий бархатный жакет и юбка-деграде. Синий – это новый черный, для тех, кто любит классику, но стремится сделать ее поинтереснее. Вместе эти вещи очень нарядные и праздничные, а по-отдельности – довольно практичные, их можно носить хоть каждый день.



Два ультра-праздничных платья – с блестками и черное – будут модными много сезонов и с помощью аксессуаров и разных комбинаций их можно превращать в совершенно новые образы.



Платье в блестках можно дополнить жакетом оверсайз любого цвета и образ станет совсем другим. Черное платье отлично сидит на фигуре, оно с интересным декором, делающим его максимально вечерним. Но – маленький жакет – и платье превратится в образ для выхода в театр или кино.



Ежедневные образы, которые будут в тренде в новом году, — это цвет Viva Magenta, именно его институт цвета Pantone провозгласил цветом 2023 года.



Юбку и свитер в этих цветах можно разбавить спокойным пальто офвайт, чтобы образ стал гармоничным и уравновешенным.



Еще один тренд наступающего года – монохром. Если монохром для вас слишком смелый выбор – разбейте его подходящими цветами. Например, твидовым жакетом – твид сегодня вернулся даже в молодежную моду – или пуховой курткой-жилетом горчичного цвета.



Блогер и стилист Марина Каневская, которая зашла подобрать и примерить новогодние луки в мультибрендовый магазин, оценила эксклюзивность одежды и ее качество. «Для меня важно, что вся выбранная мной одежда сделана из качественных и дорогих материалов и не изменит свой вид много сезонов. Так что в этих нарядах можно будет встретить и провести не один новый год», - сказала Марина.



С Новым годом, с новым луком!



Мультибрендовый магазин, объединяющий немецкую марку Gerry Weber и итальянские, французские и другие бренды под вывеской Irene, находится на этаже входа в торговый центр «Ган а-Ир» на улице Ибн Гвироль, 71 в Тель-Авиве. Бутик Gerry Weber расположен также в Иерусалиме в торговом комплексе «Мамилла» на Мамилла Авеню, 8, телефон 03-527-9348.



Facebook и Instagram @GerryWeberIsrael



@irenecollection.il













