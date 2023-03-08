



Белые ночи Тель-Авива

Белый город в Тель-Авиве — это мировое культурное наследие, захватывающее дух. Он был признан ЮНЕСКО за его уникальную коллекцию Баухаус-архитектуры. Центр Баухауса в Тель-Авиве — это место, где можно открыть, изучить и почувствовать этот уникальный кусочек культуры. Тель-Авив — это город, который не останавливается, он живой, полный энергии и свободной любви. В 30-х годах несколько районов города получили прозвище «Белый город» из-за стиля Баухауса, который определяет город, но за последние годы термин изменил свой смысл.



Белый город — это город, который не засыпает ночью, он полон вечеринок и мечтаний. Вы можете испытать все это не только на улицах Тель-Авива, но и на выставке, которая сейчас проходит в Центре Баухауса на улице Дизенгоф 77. Встреча на выставке между посетителями и произведениями искусства живая, как и сам город. Разные и порой странные персонажи, красивая архитектура, которая переносит посетителей в прошлое, к еврейским архитекторам из Европы, которые изменили облик города и оставили свой след на века. В центре выставки — кровать, которая символизирует мечты, свободную любовь, новую семью и желание свободы.



Изик Фелд, генеральный директор компании Swiss System, являющейся лидером в мире технологий сна, оказывает спонсорскую поддержку выставке и говорит: «Нам было ясно, что мы должны участвовать в выставке, потому что никто, кроме нас, не может представить ночи Белого города. Мы выбрали провокативный экспонат, который наилучшим образом представляет свободную любовь, которая так характерна для города».



Марка Swiss представлена компанией Swiss System Switzerland, которая является одним из лидеров в мире технологий сна.



В общем, выставка в центре Баухауса — это отличная возможность ознакомиться с уникальной культурной наследием Тель-Авива, который никогда не останавливается и всегда полон жизни, страсти и свободной любви. Несколько районов города получили прозвище «Белый город» в 30-е годы прошлого века из-за архитектурного стиля Баухаус, который преобладает в городе, но в последние годы это прозвище изменилось. «Белый город» полон бессонных ночей, вечеринок и мечтаний.



На выставке можно увидеть различные архитектурные шедевры, созданные выходцами из Европы, которые изменили лицо города навсегда. Кроме того, в центре выставки представлен и миттель, который символизирует мечты, свободную любовь, новую семью и желание свободы.

Организаторы выставки говорят, что с их точки зрения, марка Swiss System была идеальной кандидатурой для участия в этом проекте, так как она является одной из ведущих компаний в мире в области технологий сна. В настоящее время у Swiss System есть 9 филиалов по всей стране, и они лидируют в инновационных разработках в области сна.



Короче говоря, посещение этой выставки — это замечательная возможность ознакомиться с удивительным городом и насладиться его культурным наследием, которое сделало его всемирно известным.

Центр Баухаус в Тель-Авиве был создан в 2000 году доктором Ашером Бен-Шмуэлем, Шломит Гросс и доктором Михаэлем Гроссом. Его цель — расширить общественное сознание уникальности архитектуры и культуры «белого города». Чтобы достичь своей цели, центр включает галерею с постоянной коллекцией и временными выставками, предлагает экскурсии по городу и публикует соответствующую литературу.

Выставка открыта до 17.3. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите сайт.