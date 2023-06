Ажиотажный спрос и особые цены – новые ультрамодные модели Crocs уже в WeShoes

С 15 по 19 июня на сайте WeShoes самые горячие модели Crocs этого лета будут продаваться по особым ценам до 200 шекелей.



Уникальный бренд, утверждающий, что комфорт — ключ к счастью, снова и снова учит нас тому, что нет предела творчеству в моде. Новые модели созданы с прицелом и на противников Crocs, чтобы поразить их свежестью дизайна в самое сердце.



Вот некоторые модные модели сезона, переживающие ажиотажный спрос в эти дни.



Echo и Echo slide - главный сюрприз сезона. Самые зоркие смогут заметить сходство с моделью глобального коллаба кроксов с Salehe Bembury, американским дизайнером и президентом департамента обуви в Versace, который работал с Канье Уэстом, Yeezy, New Balance, а в прошлом году создал фантастический дизайн клогов для Crocs.

Две футуристические модели созданы на волне этого сотрудничества и сочетают в себе знакомую форму Croslite с уникальной пеной Lite Ride. Модель можно купить в избранных магазинах в цветах оф-вайт, сером, темно-синем, голубом, черном и белом.



Hiker Xscape - обновление дизайна модели Hiker в особенно сумасшедших и ярких принтах. Верхняя часть выполнена по технологии Croslite, а подошва состоит из мягких резиновых зубцов.



Crush - легкая, гибкая и удобная обувь этим летом доступна также в зеленом и молочно-белом цветах.



Вьетнамки Mellow для женщин и мужчин в утонченном «дутом» дизайне гармонируют с любым образом. Подошва мягкая и удобная, изготовлена из легчайшей запатентованной пены Lite Ride. Цвета - черный, белый, бежевый и с нежным мраморным принтом в черном, сером и бежевом цветах.



Вторая разновидность модели Mellow – слайды унисекс в минималистичном дизайне с рифленой подошвой для массажа стопы во время ходьбы подходят и на широкую ногу.



В детском сегменте в этом сезоне Crocs вышли с коллаборацией с мировым брендом Hello Kitty и создали модель, подходящую для девочек всех возрастов.

Кроксы созданы по инновационным технологиям, они держат форму, не скользят, легко моются и прослужат многие годы. Обувь хорошо вентилируется и антибактериальна.



WeShoes гордятся тем, что представляют в Израиле Crocs – самую востребованную марку обуви в мире прямо сейчас.



Сегодня сеть WeShoes представляет еще около 40 международных брендов сумок и обуви для детей и взрослых, включая Blundstone, Moses, Scholl, Natural World, Desigual, Cobian, Candy, Magma, Seventy Nine и многие другие. WeShoes имеет более 80 филиалов по всей стране и постоянно открывает новые.



Новая коллекция уже в сети магазинов WeShoes и на сайте www.weshoes.co.il.