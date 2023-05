Акула с комфортом: беспроводной пылесос Shark с функцией зарядки

Популярный пылесос от бренда Shark, который оснащен технологией CLEAN SENSE IQ, включающей умный механизм для обнаружения невидимых загрязнений и автоматического регулирования мощности всасывания, эксклюзивной технологией ZERO M PLUS для сбора максимального количества волос, грязи и пыли, и предотвращения их запутывания на щетке. Пылесос имеет запасную батарею, гибкую трубу, а также бачок для ароматизатора воздуха и способен непрерывно работать до 120 минут.



SHARK IQ STRATOS от Shark-Ninja – самая продаваемая в США в течение последних 4 лет подряд модель пылесоса. Это особенно мощный аппарат со множеством технологических функций, которые делают процесс очистки более легким, удобным и качественным.



Shark IZ423 поставляется с двумя мощными литий-ионными аккумуляторами, которые могут быть извлечены и заряжены отдельно и обеспечивают до 120 минут непрерывной работы пылесоса. Пылесос также может заряжаться от штепсельной розетки. У него есть экономичный безщеточный двигатель, который эффективно использует заряд аккумулятора.



Кроме того, SHARK IQ STRATOS имеет технологию CLEAN SENSE IQ, которая включает умный механизм для обнаружения невидимой грязи и автоматической регулировки мощности всасывания. Он оснащен множеством технологических функций, которые делают процесс уборки более легким, удобным и качественным.



Аппарат имеет уникальный патент ZERO M (ZERO MAINTENANCE), который предотвращает запутывание ворса или волос в щетке и не требует ее регулярного обслуживания. Уникальная конструкция щеток помогает пылесосу очищать сильно загрязненные ковры.

Shark IZ423 является устройством с двумя двигателями, с отдельным мотором для уникальной щетки из волокон, которая эффективно удаляет всю грязь и пыль из ковров. Технология DuoClean от Shark IQ STRATOS включает двойную щетку для всех поверхностей, включая полы, паркет и ковры, позволяющую глубоко очистить мягкие покрытия и убрать всю грязь с полов и ковров без необходимости менять насадки. Пылесос эффективен даже в труднодоступных местах, и работает без потери мощности всасывания.



Пылесос IZ423 оснащен гибкой и складывающейся трубкой для уборки в местах с ограниченным доступом, которая легко проскальзывает под мебелью, избавляя от необходимости наклоняться. Устройство легко складывается для удобного хранения и не занимает много места. Силиконовый бампер на головке пылесоса защищает мебель от повреждений.



Благодаря технологии ANTI ODOUR с запасной емкостью для устранения неприятных запахов внутри и вокруг пылесоса, он распространяет свежий аромат в доме. Среди множества технологических преимуществ модели есть умный цифровой экран, отображающий уровень заряда батареи, мощность всасывания и режим турбо в любой момент, для удобного контроля и использования в 3 режимах уборки – для пола, паркета и ковров. Встроенный светодиодный светильник освещает зону уборки. Кнопка турбо позволяет осуществлять глубокую уборку ковров, а одним нажатием гаджет превращается в ручной пылесос для быстрой уборки автомобиля.



SHARK IQ STRATOS оснащен идеальной технологией герметичности, которая гарантирует, что весь воздух, возвращающийся в комнату, проходит только через фильтр, улавливающий 99,9% самых мелких частиц, которые могут вызывать аллергию, одновременно выпуская чистый воздух обратно в комнату без потери мощности всасывания. Фильтр имеет выходной стандарт HEPA. Этот пылесос идеально подходит для тех, кто чувствителен к пыли, страдает от аллергии или имеет маленьких детей дома.



Модель оснащена увеличенным контейнером для сбора мусора, очистка которого происходит быстро и легко с помощью кнопки. Кроме того, технология шумоподавления помогает снизить уровень шумовой нагрузки. Пылесос SHARK также имеет автоматический механизм отключения для защиты двигателя от перегрузки.



IZ423 IQ STRATOS поставляется с различными аксессуарами, такими как узкая насадка для углов и щелей, универсальная насадка для обивки мебели и сбора шерсти домашних животных, турбо-насадка, антибактериальная насадка, двойное крепление для зарядного устройства и сумка для аксессуаров.



Вес: 4,07 кг.



Цена: 2 790 шекелей.



Поставляется с полной гарантией в течение одного года и дополнительной гарантией в течение четырех лет на пылесос и дополнительный год на батареи, в соответствии с правилами импортера в RIG Electric.



Доступен к продаже в розничных сетях, у уполномоченных дилеров и на официальном сайте импортера https://sarig.com/shark/.