



Звезда ремейка "Белоснежки" угодила в скандал

Американская актриса Рэйчел Зеглер, сыгравшая главную роль в ремейке "Белоснежки", угодила в скандал из-за заявления об оригинальном фильме.



По данным The Mirror, негативную реакцию вызвали ее слова, озвученные на одном из мероприятий по продвижению в США.



"Оригинал вышел в 1937 году. Большое внимание уделяется ее истории любви с парнем, который буквально преследует ее. Он странный! Поэтому на этот раз мы сделали все иначе", - сказала она.



На другом мероприятии Зеглер заявила, что привнесет в эту роль "современный оттенок".



"Она мечтает стать лидером, которым может быть. Лидером, которым она могла бы быть, если бы была бесстрашной, справедливой, смелой и верной", - отметила она.



В итоге, актрису обвинили в ненависти к Белоснежке и в антифеминистских взглядах. По словам сына режиссера оригинального фильма, его отец и Уолт Дисней "перевернутся в гробу" из-за ремейка.