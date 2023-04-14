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Вышел анонс приквела “Игры престолов” о Дункане Высоком и Эйгоне Таргариене
14.04.2023 16:07 Наталья Богинская

Вышел анонс приквела “Игры престолов” о Дункане Высоком и Эйгоне Таргариене

Американская медиа-компания Warner Bros. Discovery анонсировала второй приквел “Игры престолов”,  основанного на повестях Джорджа Мартина о рыцаре Дункане Высоком и его оруженосце Эйгоне Таргариене.

Как пишет Variety, новый приквел с названием “Рыцарь семи королевств: Рыцарь-бурлака” выйдет на стриминговом сервисе HBO Max. Сюжет перенесет зрителей за столетие до событий “Игры престолов”.

Сценаристом и исполнительным продюсером станет сам Джордж Мартин. Другими исполнительными продюсерами станут Айра Паркер, Райан Кондал и Винс Джерардис – они уже работали над “Игрой престолов” и первым приквелом оригинального сериала “Дом дракона”.

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