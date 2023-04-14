



Вышел анонс приквела “Игры престолов” о Дункане Высоком и Эйгоне Таргариене

Американская медиа-компания Warner Bros. Discovery анонсировала второй приквел “Игры престолов”, основанного на повестях Джорджа Мартина о рыцаре Дункане Высоком и его оруженосце Эйгоне Таргариене.



Как пишет Variety, новый приквел с названием “Рыцарь семи королевств: Рыцарь-бурлака” выйдет на стриминговом сервисе HBO Max. Сюжет перенесет зрителей за столетие до событий “Игры престолов”.



Сценаристом и исполнительным продюсером станет сам Джордж Мартин. Другими исполнительными продюсерами станут Айра Паркер, Райан Кондал и Винс Джерардис – они уже работали над “Игрой престолов” и первым приквелом оригинального сериала “Дом дракона”.