



Умерла актриса Ирина Мирошниченко

На 82-м году жизни умерла народная артистка РСФСР Ирина Мирошниченко. Об этом сообщил ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий.



По его данным, Мирошниченко скончалась в больнице, не приходя в сознание.



30 июля актрису госпитализировали, врачи диагностировали у нее грипп в тяжелой форме. После этого ее перевели в реанимацию. 1 августа она находилась в медикаментозной коме. Ее состояние оценивалось как крайне тяжелое.



Мирошниченко родилась в Барнауле в 1942 года во время эвакуации ее семьи из Москвы. Она окончила Школу-студию МХАТ. Первый раз сыграла в фильме “Я шагаю по Москве” в 1963 году.



На ее счету более 49 ролей в фильмах и свыше 44 ролей в театре. Актриса получила звание народной артистки РСФСР и ряд других наград, в том числе орден “За заслуги перед Отечеством” III степени. Ее называли "главной блондинкой Советского Союза".