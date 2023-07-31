



У Ирины Мирошниченко остановилось сердце

В минувшее воскресенье появилась новость о госпитализации артистки. Поначалу говорилось, что у Ирины Мирошниченко грипп, но сегодня стало. что все гораздо серьезнее.



После проведенного обследования организма у Ирины Петровны обнаружили опухоль головного мозга. Больше подробностей по этому поводу нет. Сама актриса выходила на связь с журналистами и уверяла, мол, все с ней хорошо, и поводов для беспокойства быть не должно.



А к этой минуте стало известно об остановке сердца у Мирошниченко. К счастью, ситуацию удалось стабилизировать.



«К ней вызвали кардиологов, им удалось восстановить сердцебиение. Сейчас она находится в реанимации, врачи оценивают ее состояние как тяжелое», — рассказал источник.