



Украинский фильм "20 дней в Мариуполе" получил приз на кинофестивале в США

Документальная лента "20 дней в Мариуполе" получила приз зрительских симпатий на американском кинофестивале независимого кино Sundance Film Festival. Над фильмом работали украинский режиссер и военный Мстислав Чернов, фотограф Евгений Малолетка и продюсер Василиса Степаненко.



Лента "20 дней в Мариуполе" соревновалась с другими 11 документальными лентами со всего мира в номинации основной конкурсной программы Sundance Film Festival – World Cinema Documentary Competition. В этой категории также принимал участие еще один украинский фильм – "Железные бабочки" Романа Любого.

Лента рассказывает, как Мариуполь переживал первые недели вторжения – обстрелы, гибель мирного населения, бомбардировку роддома. Премьера на Sundance Film Festival состоялась 21 января 2023 в Египетском театре в ДеКалби, штат Иллинойс.“Для нашей команды это не достижение, это честь. Это привилегия представлять украинские документальные фильмы и использовать эту платформу, чтобы привлечь внимание к невзгодам, стойкости и храбрости украинского народа, особенно жителей Мариуполя”, – написал режиссер в своих соцсетях."Надеюсь, этот фильм не только привлечет внимание и поддержку со стороны международного сообщества, но и послужит постоянным отчетом российского вторжения в Украину и потенциальных военных преступлений, произошедших в Мариуполе.", – дополнил он.Лента была создана в сотрудничестве Associated Press с командой Frontline – самой длинной в истории США программой документальных фильмов.