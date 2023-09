Украина получила награду Каннского кинофестиваля

Государственное агентство по развитию туризма Украины (ГАРТ) получило награду фестиваля Cannes Corporate Media & TV Awards – Серебряного Дельфина – за туристическую промо-кампанию Украины.



Впервые в истории независимой Украины государственная структура получила престижную награду Каннского кинофестиваля за лучшие корпоративные и документальные фильмы, сообщили в ГАРТ.



Как известно, в 2021 году по их заказу агентство ODDEE agency создало серию рекламных роликов для масштабной туристической кампании, направленной на привлечение посетителей со всего мира в Украину. Кампания должна была начаться весной 2022 года, и все еще ждет своего осуществления.



"В феврале 2022 года наши планы, как и жизнь всех украинцев, были обрушены агрессивными действиями России. Мы очень хотели показать миру Украину. Организаторы фестиваля Cannes Corporate Media & TV Awards предоставили нам такую возможность и приняли заявку от ГАРТ – The Campaign Waiting to Happen", - заявила председатель ГАРТ Марьяна Олеськив.



"Campaign Waiting To Happen" (кампания, которая ждет того, чтобы состояться), представленная на суд жюри Cannes Corporate Media & TV Awards, состоит из трех роликов, которые будут обнародованы в ближайшее время на Facebook-странице ресурса Ukraine NOW.



Фестиваль Cannes Corporate Media & TV Awards проходит с 2010 году и задает мировые стандарты для корпоративных фильмов.