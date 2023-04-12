



Тарантино впервые с 1997 года нарушит режиссерскую традицию в новом фильме

Квентин Тарантино сообщает, что его следующий фильм “Кинокритик” нарушит давнюю традицию режиссера. Высокоуважаемый автор возвращается для того, чтобы, как ожидается, стать его десятым и последним фильмом в качестве режиссера, который он планирует снять этой осенью. Помимо названия и места действия в Лос-Анджелесе конца 1970-х годов, подробностей о фильме мало, хотя Тарантино развенчал теорию о том, что “Кинокритик” посвящен Полине Кель, легендарном кинокритике, которая некоторое время работала в Голливуде, сообщает Screenrant.



Теперь, когда начинается международная часть его книжного тура Cinema Speculation , Тарантино продолжает дразнить подробностями о фильме, пишет The Playlist . Помимо того, что он основан на реальном, но неизвестном критике-мужчине, Тарантино подтвердил, что его десятый и предполагаемый последний фильм не является историей мести, нарушив давнюю традицию режиссера впервые после “Джеки Браун” 1997 года.



Существует множество предположений о том, о ком фильм. И да, он настоящий критик, но он неизвестен… и я не буду вам больше рассказывать… Это также будет не то, что вы могли бы назвать историей мести.



Начиная с “Джеки Браун”, который был лишь третьим его фильмом в качестве сценариста/режиссера, каждый из последующих фильмов Тарантино в той или иной степени был историей мести. Его фильм 1997 года был не столько историей мести, сколько данью уважения фильмам о черной эксплуатации 1970-х годов, и это единственный фильм Тарантино, адаптированный из другого произведения (романа Элмора Леонарда “Ромовый пунш”).



Поскольку “Кинокритик”, вероятно, станет его лебединой песней как режиссера, Тарантино имеет смысл отвлечься от своей недавней фильмографии историй о мести, которая стала его хлебом насущным, в пользу более сентиментальной истории. Режиссер выразил заинтересованность в том, чтобы сделать его последний фильм меньшего масштаба и более интимным, в отличие от эпического остросюжетного рассказа о мести. Еще предстоит выяснить, на ком основан настоящий, но неизвестный критик-мужчина.

