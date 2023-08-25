



Состоялась мировая премьера фильма "Голда" с Хелен Миррен: трейлер

25 августа в мировой прокат вышла драма "Голда", рассказывающая о жизни премьер-министра Израиля Голды Меир. Единственную в истории Израиля женщину – премьер-министра сыграла Хелен Миррен. Жизненная Голды Меир история доказывает, что путь к успеху и признанию никогда не бывает простым, однако нуждается прежде всего в вере в свое дело.



События фильма израильского режиссера и оскаровского лауреата Гая Наттива происходят в 1973 году, во время войны Судного Дня, когда Египет и Сирия напала на Израиль. Фактически лента изображает 19 дней из жизни премьера, ведь сама она считала своей задачей завершить эту войну, чувствуя собственную ответственность за нападение со стороны арабских стран, из-за чего погибли более 2 тысяч израильтян.



Лента "Голда" снята как увлекательный триллер. Столкнувшись с возможностью полного уничтожения Израиля, политик должна преодолевать огромные трудности, скептически настроенных министров и сложные отношения с госсекретарем США Генри Киссинджером, когда жизнь миллионов израильтян под угрозой.



Главные роли в фильме играют Хелен Миррен (Голда Меир) и Лив Шрайбер (Генри Киссинджер). Перевоплощение известной актрисы, на счету которой роли королевы Елизаветы, Клеопатры и других исторических лиц, в Голду Меир поразительно.



Съемки фильма проходили в Лондоне и Иерусалиме. В мировой прокат "Голда" выходит 25 сентября.