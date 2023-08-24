



Сиквел "Секса в большом городе" продлили на третий сезон

Сиквел "Секса в большом городе" под названием "И просто так..." решили продлить на третий сезон.



Он уже два сезона подряд вызывает неоднозначную реакцию со стороны поклонников, которые следят за продолжением истории Кэрри Брэдшоу и ее подруг в течение нескольких десятилетий, но шоураннеры решили, что новый проект является довольно успешным.



По данным Variety, информацию о продлении проекта подтвердила руководитель отдела стриминга Max по оригинальному контенту Сара Обри.



"Мы не можем дождаться, когда зрители увидят, куда приведет третий сезон наших любимых жителей Нью-Йорка. Также мы рады сообщить, что с момента запуска 2-го сезона "И просто так…" занимает первое место в рейтинге Max Original и является самым просматриваемым сериалом производства стриминга", - отметила Обри.