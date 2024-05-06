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КСИР обучает террористов Хезболлы управлению дронами в Иране
06.05.2024 08:12 Алина Груднева

КСИР обучает террористов Хезболлы управлению дронами в Иране

Корпус стражей исламской революции обучает террористов ливанской террористической организации "Хезболла" эксплуатации различных типов БПЛА.

Об этом сообщает британская газета The Telegraph.

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Уточняется, что обучение проводится на секретной базе, расположенной примерно в 5 км от города Кум в Иране.

По данным издания, за последние два десятилетия база значительно расширилась, что позволило эксплуатировать более крупные и совершенные БПЛА. Кроме того, в 2021 году там также был построен большой ангар рядом с взлетно-посадочной полосой.

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