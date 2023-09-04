



Серьезная премия: Ярмольник получил награду за вклад в развитие еврейского кино

Актер театра и кино Леонид Ярмольник удостоен приза за выдающийся вклад в развитие еврейского кино в России. Приз артисту вручили на торжественной церемонии открытия 8-го Московского еврейского кинофестиваля (МЕКФ) в московском киноцентре “Октябрь”. Об этом сообщает ТАСС.



“Это серьезная премия и заслуженная награда большому мастеру за прекрасную реализацию еврейских кровей в российском кинематографе”, – рассказал президент Федерации еврейских общин России, председатель общественного совета МЕКФ раввин Александр Борода.



Леонид Ярмольник, получая награду, пошутил, что является одним из самых крупных специалистов, которые могут на экране воплощать евреев.



“Замечательно, что состоялся этот фестиваль, потому что сегодня особенное время, когда хочется понять, о чем люди думают, о чем думают художники, особенно кинематографисты, потому что кино – самый массовый вид искусства, и, может быть, кино поможет как-то сегодня изменить ситуацию этому сошедшему с ума миру”, – сказал Ярмольник.