



Московский еврейский кинофестиваль покажет фильмы из Израиля, Франции и США

Более 40 фильмов из разных стран, включая Израиль, Францию, Бельгию и США, были включены в программу VIII Московского еврейского кинофестиваля (МЕКФ). Об этом рассказали в пресс-службе фестиваля.



Жюри фестиваля возглавил известный актер и продюсер Леонид Ярмольник. Президент Федерации Еврейских общин России Александр Борода отметил, что программа предлагает широкий спектр жанров и сюжетов, объединенных темой человечности и поиска ответов на сложные вопросы.



Всего в программе представлено более 40 фильмов из девяти стран, включая документальные и игровые полнометражные и короткометражные. В основной конкурс вошли такие киноленты, как “Образ победы” из Израиля, “Соседи” из Швейцарии и Франции, “Июнь, нулевое число” из Израиля и США, а также мультфильм “Секреты моего отца” из Франции и Бельгии.



Кроме того, фестиваль предлагает программу документального кино из разных стран, включая Израиль, США, Великобританию, Германию, Францию, Бельгию, Румынию, Венгрию и Гватемалу.



Мероприятие также предлагает образовательную программу и встречи с режиссерами и авторами фильмов. Закрытие фестиваля будет отмечено показом премьерных эпизодов сериала “Бедные Абрамовичи” режиссера Ильи Фарфеля.