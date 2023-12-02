



Сарандон после антисемитского высказывания взяла свои слова назад

Знаменитая голливудская актриса Сьюзен Сарандон публично извинилась за антисемитское заявление, в котором поддержала ХАМАС.



На такой шаг обладательница "Оскара" пошла после того, как голливудское агентство талантов (UTA) разорвало с ней контракт.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Напомним, что на пропалестинском митинге 17 ноября Сарандон сказала: "В этой стране сегодня столько людей боятся быть евреями, так пусть почувствуют, как это быть мусульманином. Важно слушать, важно иметь факты. Не нужно перебирать всю историю региона, достаточно увидеть умирающих в инкубаторах младенцев - этих картинок достаточно, чтобы понять, что что-то действительно не так. Нам сейчас нужно прекращение огня”.



После разгоревшегося скандала ей пришлось взять свои слова назад. Она признала свое заявление "ужасной ошибкой".



"Эта формулировка была ужасной ошибкой, поскольку из нее следует, что до недавнего времени евреи не подвергались преследованиям, тогда как на самом деле все было наоборот", - сказала она.



Актриса "глубоко сожалеет", что этим комментарием приуменьшила реальность и причинила боль людям.



"Я хотела продемонстрировать солидарность с борьбой против фанатизма всех видов, и мне жаль, что я не смогла этого сделать", — добавила Сарандон.