



Сьюзен Сарандон потеряла контракт из-за сочувствия ХАМАС

Последние две недели Сьюзан Сарандон принимала активное участие в пропалестинских демонстрациях, при этом почему-то пользовалась лозунгами ХАМАС “от реки до моря”.



Актриса давно известна в Голливуде своими лев радикальными взглядами, она и ранее при случае не теряла возможность выступить против Израиля.



На пропалестинском митинге 17 ноября Сарандон сказала: “В этой стране сегодня столько людей боятся быть евреями, так пусть почувствуют, как это быть мусульманином”. Кроме того, она добавила: “Важно слушать, важно иметь факты. Не нужно перебирать всю историю региона, достаточно увидеть умирающих в инкубаторах младенцев - этих картинок достаточно, чтобы понять, что что-то действительно не так. Нам сейчас нужно прекращение огня”.



Из этого следует, что Сарандон не видела убитых 7 октября израильских детей, а также ничего не желает слушать о пленных, которые находятся в Газе.

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После ее столь “яркого” выступления на митинге крупнейшее голливудское агентство талантов UTA (United Talent Agency) расторгло с ней контракт.





