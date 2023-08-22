



Режиссер “Ведьмака” рассказал, почему Генри Кавилл ушел из сериала

Актер играл в проекте Netflix по книгам Анджея Сапковского роль главного героя ведьмака Геральта. Об уходе Кавилла из сериала стало известно перед выходом второго сезона. В четвертом сезоне “Ведьмака” роль Геральта сыграет Лиам Хемсворт.



“Что ж, смотрите, Генри снялся в трех сезонах, и это трудное в производстве шоу, оно огромно. Генри выполняет каждый удар в своих трюках, он даже не позволяет использовать руку статиста; если вы снимаете момент с хватанием меча крупным планом, то это должна быть его рука”, – отметил режиссер.



Йобст добавил, что такие напряженные съемки может выдержать не каждый актер и желание сделать перерыв вполне естественно.



Ранее возможной причиной ухода Кавилла из “Ведьмака” называлось его несогласие с отступлением сериала от литературной основы. Известно, что актер является почитателем творчества Сапковского и ревностно относился на площадке к любым неканоническим сюжетным поворотам.