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Режиссер “Ведьмака” рассказал, почему Генри Кавилл ушел из сериала
22.08.2023 21:39 Наталья Богинская

Режиссер “Ведьмака” рассказал, почему Генри Кавилл ушел из сериала

Актер играл в проекте Netflix по книгам Анджея Сапковского роль главного героя ведьмака Геральта. Об уходе Кавилла из сериала стало известно перед выходом второго сезона. В четвертом сезоне “Ведьмака” роль Геральта сыграет Лиам Хемсворт.

“Что ж, смотрите, Генри снялся в трех сезонах, и это трудное в производстве шоу, оно огромно. Генри выполняет каждый удар в своих трюках, он даже не позволяет использовать руку статиста; если вы снимаете момент с хватанием меча крупным планом, то это должна быть его рука”, – отметил режиссер.

Йобст добавил, что такие напряженные съемки может выдержать не каждый актер и желание сделать перерыв вполне естественно.

Ранее возможной причиной ухода Кавилла из “Ведьмака” называлось его несогласие с отступлением сериала от литературной основы. Известно, что актер является почитателем творчества Сапковского и ревностно относился на площадке к любым неканоническим сюжетным поворотам.

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