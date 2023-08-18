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Пятый сезон “Фарго” выйдет осенью
18.08.2023 13:57 Наталья Богинская

Пятый сезон “Фарго” выйдет осенью

Портал The Wrap опубликовал дебютные кадры продолжения криминальной черной комедии “Фарго” Ноа Хоули. Премьера стартует 21 ноября.

Четыре сезона сериала-антологии “Фарго” зрители следили за странными и зачастую неуспешными выходками эксцентричной группы людей, живущих в Миннесоте и Северной Дакоте, кроме  четвертого сезона, действие которого происходило в штате Миссури. Пятый сезон не исключение – криминальная драма, как обычно сдобренная черным юмором, развернется в небольшом городке Среднего Запада.

В пятом сезоне обновлен актерский состав: Джуно Темпл сыграет Дороти, обычную домохозяйку, которая внезапно возвращается к жизни, которую, как ей казалось, она оставила позади. Джон Хэмм – шериф Северной Дакоты, который разыскивает Дороти, ему по мере сил помогает сын Гатор.

Ноа Хоули остается бессменным руководителем “Фарго” — он сценарист, шоураннер и режиссер. В сериале также задействованы Дженнифер Джейсон Ли и Дэйв Фоули.

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