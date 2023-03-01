



Переполнили эмоции: Джейми Ли Кертис страстно поцеловала коллегу

Актриса Джейми Ли Кертис завоевала награду на церемонии вручения премии SAG Awards 2023. Актриса стала лучшей в категории "Лучшая женская роль второго плана в фильме" за фильм "Все везде и сразу". Мишель Ео также завоевала награду на премии SAG Awards 2023 как лучшая актриса в этом фильме.

Джейми Ли Кертис не сдержала своих эмоций во время оглашения победителей и поцеловала коллегу по фильму "Все везде и сразу" Мишель Ео прямо в губы.





Jamie Lee Curtis kisses Michelle Yeoh after winning Female Actor in a Supporting Role at the #SAGAwards. pic.twitter.com/CRYlfYZaZx — 𝚊𝚛𝚒𝚔 (@kingbeyshive) February 27, 2023



“Где Мишель Ео? Я говорю "Мишель!". Вы говорите: "Ео!"... Мишель Ео, я люблю тебя, я люблю тебя, я люблю тебя!”, – воскликнула актриса.Когда за кулисами начали обсуждать поцелуй актрисы, она сказала: "Ну, я люблю Мишель Ео. Я имею в виду, мы любим друг друга". Она также в шутку дополнила: "Она вышла замуж, я встретила ее мужа в Англии. Он милый. У меня тоже есть муж"."Все везде и сразу" – фантастическая комедия от продюсеров братьев Руссо. Главную роль в будущем фильме исполнила Мишель Ео. Создатели фильма сообщили, что мы можем быть кем-либо и когда-либо, ведь в мультивселенной существуют тысячи наших вариантов.Так же и главная героиня Эвелин, которая может меняться и быть одновременно известной актрисой, талантливым шеф-поваром, оперной дивой или мастером боевых искусств. Она может получить доступ к воспоминаниям, эмоциям и невероятным способностям разных версий себя. Говорят, что так можно спасти мир. И если совсем повезет, то разобраться с самым страшным злом – собственными налогами.На премии SAG Awards 2023 Джейми Ли Кертис сказала, что ей очень понравились съемки фильма реакция публики на него.“Это развлечение. Это сезон блестящих вещей. Это отличное внимание. Это искусство. Это возможность увидеть великолепных людей в маскарадных костюмах.”, – сказала она.Премия SAG Awards 2023 проводилась в воскресенье, 26 февраля, в Fairmont Century Plaza в Лос-Анджелесе. Церемония будет транслироваться в прямом эфире на ютуб-канале Netflix.