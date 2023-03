Переполнили эмоции: Джейми Ли Кертис страстно поцеловала коллегу

Актриса Джейми Ли Кертис завоевала награду на церемонии вручения премии SAG Awards 2023. Актриса стала лучшей в категории "Лучшая женская роль второго плана в фильме" за фильм "Все везде и сразу". Мишель Ео также завоевала награду на премии SAG Awards 2023 как лучшая актриса в этом фильме.

Джейми Ли Кертис не сдержала своих эмоций во время оглашения победителей и поцеловала коллегу по фильму "Все везде и сразу" Мишель Ео прямо в губы.





Jamie Lee Curtis kisses Michelle Yeoh after winning Female Actor in a Supporting Role at the #SAGAwards. pic.twitter.com/CRYlfYZaZx