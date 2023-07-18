



Она не просто соблазнительница: Галь Гадот сыграет историческую роль Клеопатры

Галь Гадот в интервью Vogue Hong Kong сообщила, что сыграет королеву Египта Клеопатру. Израильская звезда, считает “своей обязанностью” изобразить Клеопатру как “имя нарицательное”.



“Знаете, если Чудо-женщина – воображаемая сильная женщина-лидер, то Клеопатра на самом деле настоящая”, – сказала актриса Vogue Hong Kong. “Это прекрасный пример истории, которую я хотела бы рассказать. Я начала читать книги о Клеопатре и это увлекательно”.



“Все, что я когда-либо видела в отношении Клеопатры из фильма, это то, что она была соблазнительной женщиной, у которой был роман с Юлием Цезарем и Марком Антонием”, – добавила она.



“Я так страстно хочу рассказать ее историю и воздать должное этой фигуре, прославить ее и ее наследие”, – поделилась актриса. “У команды есть прекрасный сценарий, и я не могу дождаться, чтобы поделиться этой историей с миром и изменить представление о Клеопатре просто как о соблазнительнице”.