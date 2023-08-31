



Netflix выпустил уникальную интерактивную комедию

Стриминговый сервис Netflix выпустил уникальную интерактивную романтическую комедию под названием "Выбери любовь".



Особенность фильма заключается в том, что зритель сам может делать выбор за главную героиню и посмотреть, что из этого получится.



В центре комедии находится девушка по имени Ками. Она сомневается в своих отношениях с бойфрендом, вспоминая о первой любви Джеке и думая о рок-звезде Рексе.



Зритель получает возможность выйти на разные сюжетные линии в зависимости от выбора того, что следует сделать Ками.