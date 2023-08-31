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Netflix выпустил уникальную интерактивную комедию
31.08.2023 20:44 Алина Груднева

Netflix выпустил уникальную интерактивную комедию

Стриминговый сервис Netflix выпустил уникальную интерактивную романтическую комедию под названием "Выбери любовь".

Особенность фильма заключается в том, что зритель сам может делать выбор за главную героиню и посмотреть, что из этого получится.

В центре комедии находится девушка по имени Ками. Она сомневается в своих отношениях с бойфрендом, вспоминая о первой любви Джеке и думая о рок-звезде Рексе.

Зритель получает возможность выйти на разные сюжетные линии в зависимости от выбора того, что следует сделать Ками.

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