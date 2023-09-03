



Мы знали, что это опасно: Израильско-иранский триллер снимали под прикрытием

Первую постановку, снятую совместно иранскими и израильскими режиссерами, пришлось снимать тайно, чтобы предотвратить возможное вмешательство Тегерана, сообщили Reuters в воскресенье режиссеры Зар Амир Эбрахими и Гай Наттив.



Мировая премьера триллера “Татами”, посвященного чемпионату мира по дзюдо прошла на Венецианском кинофестивале 2 сентября и получила длительные овации. Действие фильма происходит в течение одного дня соревнований, когда иранской чемпионке по дзюдо, которую играет Ариенн Манди приказывают имитировать травму, чтобы избежать возможного поединка с израильской соперницей.



Амир Эбрахими и Наттив сняли фильм в Грузии. Они жили в отдельных отелях, говорили по-английски и не афишировали, что снимают столь политически заряженный фильм.



“Я знала, что там много иранцев, поэтому мы старались сохранить это в тайне, – рассказала Амир Эбрахими, играющая тренера дзюдоистки.



“Мы работали под прикрытием. Мы знали, что это опасно”, – поделился Наттив.



Из-за инцидента, который вдохновил создателей фильма, Международная федерация дзюдо в 2021 году дисквалифицировала Иран на четыре года.